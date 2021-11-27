В Крыму за последние сутки выявили 574 случая коронавируса

На территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 574 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 118 036 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 088 человек, говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 572 человека, выздоровевших за весь период – 105 701. Также с начала пандемии в регионе скончались 3 536 человек, 25 - за истекшие 24 часа.

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