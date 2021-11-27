В Севастополе при реализации ФЦП нашли множество нарушений закона

В прокуратуре Севастополя состоялось межведомственное совещание о состоянии законности в сфере реализации нацпроектов. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе при реализации ФЦП и нацпроектов нашли множество нарушений закона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

С начала 2021 года выявлено больше трехсот случаев. Федерально-целевые проекты – 82 нарушения, 5 уголовных дел, 13 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Из 19 миллиардов федеральных рублей к началу ноября освоена только половина. Национальные проекты - 271 нарушение и 4 уголовных дела. Из более чем 4 миллиардов освоено только 2,9.

- Принято решение, которым предусмотрены меры по усовершенствованию взаимодействия между подразделениями Правительства города Севастополя и подведомственными им учреждениями, усилению контроля за ходом реализации национальных проектов и федеральной целевой программы на территории города со стороны органов исполнительной власти, - говорится в сообщении.

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