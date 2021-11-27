Три улицы Симферополя до 17.00 остались без воды 27 ноября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: "КП" Архив

В Симферополе по некоторым адресам 27 ноября нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе до 17.00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Гончарова (частично), улица Лескова (частично), улица Радищева (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Уточняется, что временные ограничения связаны с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: город Симферополь, улица Гончарова/улица Лескова.

Напомним, 27 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя остались без электричества. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 27 ноября объявлено штормовое: ожидается сильный ветер. Жителям республики стоит соблюдать меры предосторожности.

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