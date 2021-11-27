В Ялте восстанавливают клумбы, пострадавшие при паводках

В Ялте стартовал первый этап восстановления озеленения в городе. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте восстанавливают растения, уничтоженные и поврежденные июньской стихией, сообщили глава местной администрации Янина Павленко. Больше всего пострадали скверы Ломоносова и Калинина, улицы Московская, Киевская, Пушкинская и Гоголя.

- Ранее расчистили от иловых наносов куртины и разработали проект восстановления утраченного. До конца года на Пушкинской высадят 1613 единиц. Ассортимент даже больше, чем был, - сообщила градоначальница.

Помимо традиционных калины вечнозеленой, саркакокки, аукубы японской и жимолости шапочной, высаживаются новые растения: хемонантус, пузыреплолник калинолистный, гортензии, калина бульдонеж, вишня мелкопильчатая, земляничник крупноплодный, снежноягодник.

- Высадки этого года станут первым этапом реконструкции озеленения. Второй этап начнется весной. На набережной будут высажены олеандры, альбиции и штамбовые тамариксы, - уточнила Павленко.

Напомним, летом этого года на Крым обрушились мощные дожди, которые спровоцировали разрушительные наводнения. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район.

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