План по вакцинации от Covid-19 в Крыму выполнен на 73%

План по вакцинации от коронавируса в Крыму выполнили на 73% Фото: Архив "КП"

По состоянию на 26 ноября исполнение плана вакцинации от коронавируса в Крыму составляет 73%. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Достигнуть показателя свыше 1,2 миллиона привитых жителей власти республики намерены в течение одного-полутора месяцев. Первым компонентом привиты более 865 тысяч человек, вторым - свыше 695 тысяч. Для достижения популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

Напомним, 25 ноября республика опустилась на 12 место в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19. Лидером по иммунизации в Крыму по-прежнему остается столица республики - в Симферополе план по вакцинации выполнен на 90%.

Ранее сообщалось, то на территории Республики Крым за истекшие сутки выявили 574 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 118 036 положительных на Covid-19.

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