Программа на новогодние праздники в Крыму будет скорректирована из-за пандемии

Новогодняя праздничная программа в Крыму будет скорректирована из-за пандемии Фото: "КП" Архив

Крымские власти рассчитывают на послабления введенных коронавирусных ограничений к Новому году. Однако праздничная программа в регионе все же будет скорректирована в связи с непростой санитарно-эпидемической ситуацией.

- Я думаю, что праздничная программа будет серьезно скорректирована санитарно-эпидемической ситуацией. Надеемся, что она будет улучшаться и, соответственно, будут определенные послабления, - сообщил в эфире телеканала «Крым 24» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, пока преждевременно говорить, какие именно послабления могут произойти.

- Только формирование коллективного иммунитета позволит серьезно снижать ограничительные меры, - отметил Волченко.

Ранее сообщалось, что план по вакцинации от Covid-19 в Крыму выполнен на 73%. Лидером по иммунизации остается Симферополь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50