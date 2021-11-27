КПРФ требует возбудить уголовное дело против Владимира Жириновского

Фото: Владимир Жириновский/VK

Депутаты Госдумы 25 ноября проголосовали за лишение неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося. С соответствующим представлением обратился в парламент генеральный прокурор Игорь Краснов. Подавляющим большинством голосов (341) Госдума с требованием согласилась.

Такие меры позволят привлечь Валерия Рашкина к административной ответственности за незаконную охоту и отказ водителя от теста на состояние опьянения. Народные избранники полтора часа обсуждали поступок коллеги, пытались пристыдить его и жестко критиковали за ложь и обман.

Такая реакция депутатского корпуса почему-то удивила коммунистов, в чьих рядах состоит Рашкин, а непримиримая позиция яркого оратора Владимира Жириновского возмутила. В КПРФ посчитали, речь лидера ЛДПР, направлена на возбуждение ненависти или вражды по отношению к их партии. И поэтому направили в Следственный комитет заявление с требованием привлечь Жириновского к уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК (штраф до 600 тысяч рублей или исправительные работы до 4 лет, или 3 года тюрьмы). Юристы считают, что заявление в СК с требованием привлечь Жириновского к уголовной ответственно - не более, чем пиар.

- Считаю, что судебной перспективы тут никакой нет, потому что делается это в публично-правовом поле, даже если речь о требовании прекратить деятельность той или иной политической партии. Это парламентская партия, она была избрана. Парламентарии выступают с пламенными речами в защиту того или иного положения, не думаю, что какое-то судебное решение может по этому поводу состояться, - рассказала «МК» адвокат Оксана Михалкина.

Напомним, Рашкина задержали в лесу Саратовской области в октябре. Он находился за рулем авто, в багажнике которого нашли разделанную тушу лося. Изначально Рашкин придерживался версии: гулял по лесу, нашел убитого лося, взял с собой. Спустя несколько дней он признался, что стрелял в животное, но из-за плохой видимость думал, что это кабан.

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