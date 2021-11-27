На питание симферопольских школьников в 2022 году направят почти 400 миллионов рублей

На питание школьников Симферополя выделят почти 400 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В 2022 году на обеспечение питания школьников в Симферополе намерены направить более 396 миллионов рублей, сообщила заместитель главы местной администрации - начальник управления образования Татьяна Сухина.

По ее словам, стоимость питания учащихся 1-4 классов, финансируемых из бюджета республики, с сентября 2020 года увеличилась с 36,00 до 60,13 рублей в день на одного человека. Стоимость питания льготных категорий детей, финансируемая из бюджета города, за тот же период была увеличена для учащихся 5-11 классов с 86 до 110,13 рублей в день.

- За счет республиканского бюджета на текущий день бесплатным питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов в количестве 21 929 человек, а за счет бюджета Симферополя - учащиеся льготной категории в количестве 9 063 человек, - сообщила заместитель главы администрации крымской столицы.

Необходимость увеличения стоимости питания связана с повышением средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров в республике, а также необходимостью приведения фактической суточной нормы продуктов питания, используемых для организации питания одного учащегося, к нормам, установленным действующими санитарными правилами (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

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