Погода на 28 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: действует штормовое предупреждение

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Погода на 28 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: дей28 ноября синоптики обещают на Крымском полуострове дожди и ощутимый ветер. Штормовое предупреждение в силе.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем+13...+15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Воздух прогреется до +15…+17°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +12…+14°. Скорость юго-западного ветра до 17 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории воздух прогреется до +13…+14°, южный ветер 8-13м/с. Переменная облачность, дождь.

Керчь порадует теплом +11…+14° и южным ветром 6-12 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +13…+15°, южный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +11…+16°, скорость юго-восточного ветра 3-11 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +12…+14°, южный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +10…14°.

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