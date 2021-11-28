Что произошло за ночь 28 ноября: в Крыму план по вакцинации от коронавируса выполнили на 73%.

В Симферополе развернуты мобильные пункты вакцинации. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 28 ноября 2021 года. План по вакцинации от Covid-19 в Республике Крым выполнили на 73%. «Пальма первенства» у столицы региона города Симферополя.

Есть надежда, что к Новому году смягчат действующие коронавирусные ограничения. Но на широкую ногу отметить встречу 2022 года не получится, праздничная программа в регионе все же будет скорректирована из-за непростой санитарно-эпидемической ситуации.

На Крымском полуострове в Ленинском районе из-под земли бьет нефтяной ключ. Вместе с «черным золотом» на поверхность выходят попутный газ и грунтовые воды.

В следующем году на школьное питание в Симферополе планируют потратить свыше 396 миллионов рублей.

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