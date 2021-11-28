Собаке Чернушке, пострадавшей от рук живодера в Симферополе, купят коляску

Фото: Георгий Шаповалов / Facebook.

Собаке Чернушке, которую на прошлой неделе нашли с перебитыми лапами и отрезанным носом в селе Чистенькое заказали 4-х колесную коляску. Этот аппарат нужен животному для передвижения, так как после операции собаке пришлось ампутировать лапы.

- По словам ветеринара, Чернушка находится на послеоперационном лечении, важно, чтобы полностью зажили раны. В перспективе возможно проведение пластики носового входа. Лишенному конечностей животному нужно как-то передвигаться. Для этого были сняты замеры и заказана 4-х колесная коляска, - написал председатель комитета Госсовета Крыма по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов на своей странице в Facebook.

Напомним, собаку по кличке Чернушка нашли недалеко от Симферополя в селе Чистенькое. Когда ее заметили под забором, дворняга с перебитыми лапами и отрезанным носом лежала еле дыша.

После информации о жесткого обращении с животным в МВД по Крыму возбудили уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ. Поиски живодера продолжаются.

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