Перед Новым годом в Крыму откроют 10 ярмарочных площадок

Каждую неделю в республике проводится около 250 ярмарок Фото: "КП" Архив

Перед новым годом в Крыму планируют открыть 10 предновогодних ярмарочных площадок. Всего в декабре будут работать 169 торговых локаций, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

- В первый месяц зимы в городах и районах республики планируется работа 169 торговых локаций, на которых будет организовано 5414 торговых мест, - заявил министр в Facebook.

С начала года на полуострове было открыто около 13 тысяч ярмарок. Из них больше 11 тысяч были сельскохозяйственными. На них продали 23 тысячи тонн продукции аграриев.

По словам Рюмшина, каждую неделю в республике проводится около 250 ярмарок, на которых создано около двух тысяч торговых мест. На них сельхозтоваропроизводители и фермеры могут реализовывать свою продукцию без посредников и перекупщиков.

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