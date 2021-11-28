В конце ноября в Крыму ожидается снег и похолодание

в начале первого месяца зимы погода будет резко меняться Фото: Архив "КП"

Ближайшие дни над Крымом пройдет холодный атмосферный фронт, что принесет дожди и похолодание. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального гидрометцентра, в конце ноября возможен мокрый снег.

Так, в начале первого месяца зимы погода будет резко меняться. По словам синоптика, на этой неделе температура воздуха будет еще довольно теплой, однако с 30 числа столбики термометра опустятся до - 3 градусов.

- 1 декабря по всей территории полуострова выпадет снег. Начало зимы встретит нас настоящей зимней сказкой, - добавляет синоптик.

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