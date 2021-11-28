Часть Симферополя останется без воды до 29 ноября

Воды не будет ориентировочно до 6.00 Фото: Архив "КП"

До 29 ноября из-за аварии на водоводе могут остаться без воды сразу несколько улиц в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», воды не будет ориентировочно до 6.00 по адресам:

- улица Павленко,

- улица Гоголя,

- улица Калинина,

- улица Карла Маркса,

- улица Спера,

- улица Кечкеметская (частично),

- улица Киевская (частично),

- улица Узловая, а также прилегающие улицы и переулки, район Московского кольца.

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