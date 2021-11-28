Часть Симферополя останется без воды до 29 ноября

Воды не будет ориентировочно до 6.00
Фото: Архив "КП"
До 29 ноября из-за аварии на водоводе могут остаться без воды сразу несколько улиц в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», воды не будет ориентировочно до 6.00 по адресам:
- улица Павленко,
- улица Гоголя,
- улица Калинина,
- улица Карла Маркса,
- улица Спера,
- улица Кечкеметская (частично),
- улица Киевская (частично),
- улица Узловая, а также прилегающие улицы и переулки, район Московского кольца.
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