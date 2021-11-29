Погода на 29 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Понедельник будет дождливым. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики обещают теплый и дождливый понедельник.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 23 м/с. Температура воздуха днем +18...+20°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Дождь. Порывы юго-западного ветра до 22-24 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +16…+18°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +12…+17°. Скорость западного ветра до 22 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории воздух прогреется до +13…+17°, южный ветер 13-22 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

Керчь +12…+16°, южный ветер 1-20 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +13…+16°, южный ветер 8-15 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +11…+20°, скорость южного ветра 7-15 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +12…+16°, южный ветер 11-22 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

Вода в Черном море +12…14°.

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