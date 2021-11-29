Что произошло за ночь 29 ноября: на случай ненастья в Симферополе ввели режим повышенной готовности.

В Симферополе подготовились к сюрпризам природы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 29 ноября 2021 года. Из-за дождя и сильного ветра в Симферополе ввели режим повышенной готовности. Чтобы дать достойный отпор стихии, городские власти намерены содержать «в готовности автомобильную технику и иную специализированную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных ЧС, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев».

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В Республике Крым в канун Нового года откроют 10 ярмарочных площадок. Всего в декабре будут работать 169 торговых локаций.

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