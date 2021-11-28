За день в Симферополе оштрафовали 12 человек без масок

С 11 октября в крымской столице началась транспортная проверка. Фото: Александра Тимощенко

Во время ежедневных рейдов коронавирусных нарушений в Симферополе оштрафовали 12 человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

- За 27 ноября в Симферополе было обследовано 51 маршрутное транспортное средство. Составлено 12 протоколов по ст. 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) по итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общественного питания и бытового обслуживания населения. Также составлено три первичных акта, - отметили в пресс-службе.

Напомним, с 11 октября в крымской столице началась транспортная проверка. Нарушители могут заплатить в размере от 1 000 до 300 000 рублей.

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