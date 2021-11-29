Появились атмосферные фото Гурзуфа в конце ноября 2021

Котики - это талисман ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK
Ноября осталось всего ничего.
Малолюдные улочки. Фото: Алекс Кедми/VK
Курортный поселок у подножия горы Аю-Даг отдыхает от летней суеты, потихоньку впадая в зимнюю спячку. Снимки талантливого фотохудожника Алекса Кедми сполна передают настроение, которое царит под занавес ноября в Гурзуфе.
Мурлыки охотно позируют на камеру. Фото: Алекс Кедми/VK
Пожалуй, только местные котики не поддаются никакой сезонности, они по-прежнему взирают на мир с благосклонностью царей природы.
Холодное Черное море холодное. Фото: Алекс Кедми/VK
Черное море даже на вид выглядит холодным и неуютным, температура воды у берегов Ялты всего +14°.
- Гурзуф, зима уже близко, - так назвал свой фотосет автор.
Деревья не спешат расставаться с листвой.
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