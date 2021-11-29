В Крыму из-за ДТП на дорогу высыпались гранаты и айва

Авария произошла на Тавриде. Фото: Александр Печерский/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В соцсети появилась информация о ДТП, которое случилось на Крымском полуострове вечером 28 ноября.

- На Тавриде в сторону Симферополя в 23.30 движение затруднено. Затор из-за аварии: в стоящую «Газельку» врезался большегруз. Хорошо, что пострадавших нет, - сообщил очевидец.

Пользователей соцсети заинтересовал этот пост.

- Видел, как эту «Газель» на буксире тянула машина этой же марки. Но «тягач» тоже сломался. И они стояли вместе в правом ряду. Видимость из-за погоды плохая, вот водитель большегруза «сладкую парочку» и не заметил. Фрукты жалко - айва и гранат, - поделился информацией один из комментаторов.

- А знака аварийной остановки не было? – поинтересовался другой.

- Фурой его раздавило, он там валялся, - был дан ответ.

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