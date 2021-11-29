В Евпатории водитель протаранил остановку общественного транспорта

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В Евпатории водитель легкового автомобиля не справился с управлением и протаранил остановку общественного транспорта. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму. Уточняется, что авария произошла накануне рано утром на улице Дмитрия Ульянова.

- Водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, допустил наезд на остановочный комплекс, – рассказал собеседник агентства.

Правоохранители составили в отношении мужчины два протокола об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и материал по 12.33 КоАП РФ – повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Очевидцы поделились снимками в соцсетях. На кадрах видно, что на место аварии сразу же подъехал экипаж ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за ДТП на дорогу высыпались гранаты и айва. В аварию на Тавриде попали «Газель» и фура.

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