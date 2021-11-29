Крымские спасатели сняли застрявшего на высоте 60 метров бейсджампера

Крымские спасатели оказали помощь пострадавшему бейсджамперу. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму спасатели помогли спуститься со скалы Качи-Кальон бейсджамперу, который не справился с управлением парашюта, зацепился за скалу и повис на высоте около 60 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Уточняется, что инцидент произошел 26 ноября в 14.00 в районе пещерного города Качи-Кальон села Баштановка в Бахчисарайском районе.

- Во время прыжка с парашютом бейсджампер повис на скале и повредил ногу. Требовалась помощь спасателей для снятия со скалы и транспортировки пострадавшего из горно-лесной зоны к автомобилю скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

На место происшествия отправилась дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники. Специалисты добрались к мужчине, используя альпинистское снаряжение, и спустили его к подножию горы. Мужчину передали медикам. Пострадавшим оказался житель Симферополя.

Ранее сообщалось, что крымские спасатели в районе горы Аю-Даг нашли женщину с трехлетним ребенком. Их эвакуировали и отвези домой.

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