Центры управления регионом интегрируются в систему управления

Сотрудники ЦУР занимаются мониторингом и аналитикой обращений граждан в различные госорганы Фото: Архив "КП"

По поручению президента России в декабре прошлого года во всех субъектах страны были открыты Центры управления регионом (ЦУР). Сотрудники центра занимаются изучением и обработкой информации, поступающей на официальные сайты органов власти от граждан.

На основе полученных данных аналитикам удается создавать отчеты о социально-экономическом положении в регионе. Только за прошлый год специалисты ЦУР решили около двух миллионов проблем, используя программу «Инцидент менеджмент».

- За год на основании данных системы «Инцидент менеджмент» было принято порядка 400 управленческих решений. Высшие должностные лица регионов и мэры стали понимать, что инструмент этот им полезен. Это не враг и способ контроля – это реально полезная штука, которая позволяет очень быстро выставлять приоритеты, - сообщил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Он убежден, что государственная услуга должна быть прежде всего удобной и доступной для населения. За прошедшую неделю специалисты ЦУР Республики Крым, используя систему «Инцидент менеджмент», обработали более 1 500 новых обращений от жителей полуострова в соцсетях. Чаще всего крымчан волновали поросы, связанные с ЖКХ (364), состоянием и ремонтом дорог (251), здравоохранением (250), благоустройством (189), социальным обслуживанием и защитой (171).

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