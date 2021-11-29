Депутаты утвердили в первом чтении соглашение о сотрудничестве между Крымом и Никарагуа

Сотрудничество республик позволит расширить внешние торгово-экономические связи регионов. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Депутаты Госсовета РК утвердили в первом чтении соглашение о сотрудничестве между республикой и Никарагуа. Соответствующее решение принято в ходе заочного голосования 29 ноября, его поддержали 72 депутата парламента.

Цель соглашения о сотрудничестве - укрепление взаимодействия между Крымом и латиноамериканской республикой в торгово-экономической области. Срок действия договора составит пять лет. Соглашение автоматически продлевается, если стороны не примут иного решения.

Напомним, консульство Никарагуа стало первым представительством иностранного государства на полуострове после воссоединения Крыма с Россией. Оно начало работу осенью 2020 года. В сентябре этого года глава Крыма Сергей Аксенов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа, чтобы обсудить детали подготовки платформы для дальнейшего сотрудничества.

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