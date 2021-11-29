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Происшествия29 ноября 2021 10:47

Крымские спасатели помогли туристу с травмой ноги спуститься с горы

От госпитализации мужчина отказался
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Спасатели Алуштниского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста из горно-лесной местности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Спасатели Алуштниского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста из горно-лесной местности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В районе горы Эклизи-Бурун в Крыму турист получил травму ноги, самостоятельно передвигаться он не мог. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, информация об инциденте поступила 27 ноября в 14.25.

К месту происшествия направилась дежурная смена спасателей. Пострадавшего обнаружили на западном склоне горы Эклизи-Бурун, в 300 метрах от грунтовой дороги Крымского заповедника.

- Специалисты на квадроцикле прибыли к пострадавшему и оказали ему первую помощь, иммобилизовав поврежденную конечность, а также провели транспортировку пострадавшего к служебному автомобилю, - говорится в сообщении.

Мужчину эвакуировали к личному автомобилю. От госпитализации он отказался.

Ранее крымские спасатели помогли спуститься застрявшему на высоте 60 метров бейсджампера. Мужчина зацепился за скалу во время прыжка с парашютом.

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