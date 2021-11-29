Крымские спасатели помогли туристу с травмой ноги спуститься с горы

Спасатели Алуштниского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста из горно-лесной местности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В районе горы Эклизи-Бурун в Крыму турист получил травму ноги, самостоятельно передвигаться он не мог. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, информация об инциденте поступила 27 ноября в 14.25.

К месту происшествия направилась дежурная смена спасателей. Пострадавшего обнаружили на западном склоне горы Эклизи-Бурун, в 300 метрах от грунтовой дороги Крымского заповедника.

- Специалисты на квадроцикле прибыли к пострадавшему и оказали ему первую помощь, иммобилизовав поврежденную конечность, а также провели транспортировку пострадавшего к служебному автомобилю, - говорится в сообщении.

Мужчину эвакуировали к личному автомобилю. От госпитализации он отказался.

Ранее крымские спасатели помогли спуститься застрявшему на высоте 60 метров бейсджампера. Мужчина зацепился за скалу во время прыжка с парашютом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50