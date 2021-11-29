Крымчанин предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом

Мужчина понесет ответственность за ДТП в котором погиб человек Фото: Архив "КП"

Прокуратура Нижнегорского района Крыма утвердила обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

7 ноября 2021 года обвиняемый сел за руль автомобиля «Mitsubishi Lancer» в нетрезвом виде. Двигаясь по автодороге пгт Нижнегорский - город Белогорск, он не справился с управлением, авто вылетело за пределы проезжей части и опрокинулось. В результате столкновения 31-летний пассажир автомобиля скончался от полученных травм.

- Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Евпатории водитель протаранил остановку общественного транспорта. Пострадавших нет.

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