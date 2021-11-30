Погода на 30 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: нагрянули затяжные дожди

В Симферополе дождливо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 ноября на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение. Никто не отменял и дождь, которые станет еще обильнее. В горах синоптики и вовсе обещают снег.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный ветер до 20 м/с, местами порывы до 25 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°, с понижением к вечеру до +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Северо-западный ветер до 22-27 м/с. Столбик термометра покажет +11…+13°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+15°. Скорость юго-западного ветра до 5-21 м/с. Пасмурно, сильный дождь.

В Евпатории воздух прогреется до +3…+12°, северо-западный ветер 12-18 м/с. Переменная облачность, сильный дождь со снегом.

Керчь +5…+14°, юго-западный ветер 14-23 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +10…+15°, юго-западный ветер 11-21 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +2…+14°, скорость северо-восточный ветра 7-13 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Черноморском +4…+12°, северо-восточный ветер 10-20 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +12…14°.

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