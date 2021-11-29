Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 30 ноября 2021

Свет отключат в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 ноября часть Симферополя и Севастополя останется без электрической энергии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Евпаторийское шоссе, 3/1-83/1 (нечет)

Евпаторийское шоссе/Ким, 69/56, 71/89

ул. Ким, 2-18 (чет), 35

пер. Персиковый, 1-18

пер. Кимовский, 2-8 (чет), 9-13 (нечет)

ул. Ракетная 6-26 (чет), 1/83-17 (нечет)

ул. Хромченко 10-22 (чет), 7-23/5 (нечет)

пер. Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Евпаторийский, 8, 19

пер. Сторожевой, 3/4

ул. Буденного 46-54 (чет), 53-61 (нечет)

ул. Суходольная, 80-100 (чет)

ул. Фурманова 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Джанкойская, 85-105

ул. Ларионова 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Миллера 2/10

ул. Д. Ульянова 16-20 (чет), 1-11 (нечет)

ул. Ушакова 4-18 (чет), 15-17 (нечет)

ул. Бородина 28, 65

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ш. Камышовое 1-А

с 9.00 до 13.00

пр-т Античный 26

с 9.00 до 17.00

ул. Репина 26-28, 32

с 11.00 до 13.00

Орлиное: пер. Дачный 2-б,2-А,4-8,7-а,5-7; ул. Высоцкого 2,6-10,14,18-24,1-29;ул. Гаспринского Исмаила,6-А,2,6-10,14;ул. Тенистая 26,36,15,41-а,33-35,43-51,55,59;ул. Тюкова 61,1-А;ул. Молодежная 2-Ж/1,2-Ж/3,2-Д,8-А,2-Д,6-А,2-,3,26-А;ул. Крымская 2-10,1-13;ул. Зеленая 4-10,20,1;ул. Полевая 34-44,694,25-27,31-43;пер. Далекий; СТ «Нива»; ул. Амет-Хана Султана 2-34,1-27;ул. КСП «Красный Октябрь»

с. Кизиловое

с 8.00 до 17.00

Мекензиевы горы: ул. Сенная 6,10-12,20-26; ул. Родниковая 2,10,3-9,13-19; пер. Кривой 2-8,18,23-А,1-9,21-23; пер Сенной 6,1,5,11; пер. Пасечный 2-б,2-а,2-4,8-10,3-А,1-3; ул. Пасечная 2-а,2,10-12,18,1-3,7,11-13,19; проезд Пасечный 3-5,9-11,15,19-21.

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