Что произошло за ночь 30 ноября: в регион поступит первая партия детской вакцины от COVID-19

В декабре в Крым поступит первая партия детской вакцины от коронавируса. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Что произошло за ночь 30 ноября 2021 года. В декабре в Крым поступит первая партия детской вакцины от коронавируса. «Спутник М» предназначен для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Массовых гуляний на Новый год в Севастополе не будет из-за пандемии коронавируса. Власти, чтобы создать атмосферу зимнего праздника, планируют установить в городе-герое 11 нарядных елок.

Депутатский корпус Госсовета РК согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности первого вице-премьера республики. Чиновник освободит кресло, когда глава республики подпишет соответствующий указ. Однако министром сельского хозяйства Рюмшин остается.

Скандальный чиновник Руслан Боделан покинул пост первого заместителя главы администрации Симферопольского района. Кадровые перемены случились после увольнения его босса Диониса Алексанова.

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