Крымские пациенты из «красной зоны» могут исповедаться у священника

Пациенты из «красной зоны» в Крыму могут исповедаться у священника Фото: Архив "КП"

Священники Симферопольской и Крымской епархии причащают и исповедуют тех, кто оказался в больнице с коронавирусом, сообщил священник Симферопольской и Крымской епархии Дионисий Волков.

Как пишет КИА, лечение в больнице – процесс не самый приятный. А некоторые пациенты вынуждены находится в стенах медучреждения несколько месяцев.

- Тут любой может отчаяться и начать унывать. Поэтому поддержка священников особенно важна в такой ситуации. Желающие причастить своих родственников, находящихся на стационарном лечении от коронавирусной инфекции, могут обращаться по телефону: +7(978)-911-51-90, - сообщил Волков.

После обращения пациентов к больным будут направлены священники.

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