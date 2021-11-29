Сотрудники «Крымэнерго» устраняют последствия урагана в Симферополе

К концу дня стихия не на шутку разыгралась в крымской столице. Фото: плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Сотрудники «Крымэнерго» устраняют последствия сильного урагана в Симферополе и Симферопольском районе. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на объектах работают 70 выездных бригад энергетиков - 243 специалиста и 76 единиц техники.

По состоянию на 20.00 часов обесточены 2 линии электропередачи 110 кВ, 28 линий 6-10 кВ. Наиболее пострадали Симферополь и Симферопольский район, - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму до конца понедельника, 29 ноября, объявили режим повышенной готовности. Из-за сильного ветра в Симферополе массово начали падать деревья. Сейчас по городу работают аварийные бригады, которые устраняют последствия урагана.

Ранее сообщалось, что в Крыму до конца суток объявили штормовое предупреждение. На полуострове ожидается ураганный ветер до 30-35 м/с.

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