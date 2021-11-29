Около торгового центра «FM» в Симферополе загорелись камыши

По данным ГУ МЧС по РК, в настоящий момент пожар площадью 800 квадратных метров локализован. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь/VK

В Симферополе около торгового центра «FM» и автозаправочного комплекса загорелись камыши, сообщили КП-Крым в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

По информации ведомства, в 19.55 очевидцы сообщили о том, что около торгового центра было два очага возгорания камыша, каждый по 300 квадратных метров. Сейчас пожар площадью 800 квадратных метров локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, успокоили в МЧС.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Симферополе валит деревья и ломает заборы. Аварийные бригады спасают город от последствий. На Крымском полуострове стихия не перестанет бушевать как минимум до конца суток. На полуострове ожидается ураганный ветер до 30-35 метров в секунду.

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