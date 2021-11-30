В Симферополе крошек енотов назвали Вжик и Гаечка

Вжик и Гаечка. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В столице Крыма городе Симферополе подвели итоги конкурса на лучшую кличку для коати, или по другому енотов-носух, которые появились на свет в середине августа, украсив собой зооуголок Детского парка.

Носухи живут в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Дали питомцам имена Вжик и Гаечка. Эти имена показались нам наиболее подходящими: они достаточно звучные, к тому же их легко произносить, общаясь с животным. Мы благодарим всех, кто участвовал в мозговом штурме, а малыши коати постепенно привыкают к своим новым красивым кличкам! – сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы» (г.Симферополь).

Крымские коати растут веселыми и здоровыми. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Вжик и Гаечка – это герои известного диснеевского анимационного мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь».

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