Ялта вошла в топ-10 востребованных недорогих городов для встречи Нового года 2022

Ялта хороша в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru хорошенько изучили данные брони с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 и узнали, где самые демократичные цены для встречи Нового года.

Город счастья Ялта вошла в рейтинг самых излюбленных мест для застолья под бой курантов, составил достойную конкуренцию Сочи и Питеру.

Туристов не смущает, что на полуострове антиковидные меры будут действовать и на зимних каникулах, что конечно же скажется на праздничной атмосфере.

- В среднем, семья из трех человек тратит на пятидневный отдых на Новый год 21 тысячу рублей, - отметили эксперты.

Топ-10 популярных недорогих городов для встречи Нового года 2022 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):

Ялта, 1438

Сочи, 1080

Санкт-Петербург, 1390

Москва, 1195

Казань, 1024

Лахденпохья, 2023

Великий Устюг, 1346

Кисловодск, 830

Осташков, 1307

Суздаль, 2395

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