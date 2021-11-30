Ялта вошла в топ-10 востребованных недорогих городов для встречи Нового года 2022

Ялта хороша в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru хорошенько изучили данные брони с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 и узнали, где самые демократичные цены для встречи Нового года.
Город счастья Ялта вошла в рейтинг самых излюбленных мест для застолья под бой курантов, составил достойную конкуренцию Сочи и Питеру.
Туристов не смущает, что на полуострове антиковидные меры будут действовать и на зимних каникулах, что конечно же скажется на праздничной атмосфере.
- В среднем, семья из трех человек тратит на пятидневный отдых на Новый год 21 тысячу рублей, - отметили эксперты.
Топ-10 популярных недорогих городов для встречи Нового года 2022 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):
Ялта, 1438
Сочи, 1080
Санкт-Петербург, 1390
Москва, 1195
Казань, 1024
Лахденпохья, 2023
Великий Устюг, 1346
Кисловодск, 830
Осташков, 1307
Суздаль, 2395
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