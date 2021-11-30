Сотрудники «Крымэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности

Из-за сильного ветра в Крыму наблюдается веерное отключение электричества Фото: Архив "КП"

В ночь на 30 ноября сотрудники предприятия ГУП РК «Крымэнерго» продолжали работу по восстановлению энергоснабжения абонентов. Оперативно-выездные бригады энергетиков действуют в особом режиме из-за ухудшения погодных условий на полуострове.

Наибольшее количество технологический нарушений было зафиксировано в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. К утру 30 ноября электроснабжение в большинстве населенных пунктов, прерванное из-за шкального ветра, было восстановлено.

Напомним, на территории Крымского полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение. По состоянию на 08.000 утра 30 ноября в регионе были обесточены 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Технологические нарушения локализованы в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах; в Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ.

В пресс-службе уточнили, что в устранении последствий непогоды задействованы основные и дополнительные аварийные бригады, в том числе передислоцированные из других районов Крыма. Обеспечена сменная работа персонала ГУП РК «Крымэнерго» в круглосуточном режиме.

Кроме того, предприятие увеличило количество операторов «горячей линии». Сообщить об отключениях электроэнергии можно по телефонам: 8 800 506 0012 - с мобильного, 800 506 0012 - со стационарного, +7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).

Ранее сообщалось, что вечером 29 ноября из-за урагана без света в Крыму остались 40 тысяч человек.

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