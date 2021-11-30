В трех школах и детском саду Симферополя ветер повредил кровли

Ураганный ветер повредил кровли в трех школах и детском саду №18 Симферополя. Об этом сообщила замглавы администрации города, начальник управления образования Татьяна Сухина.

Кроме того, по ее информации, на территории четырех школ и одного детского сада повалены деревья.

- На текущий момент во всех образовательных учреждениях города обеспечено энергоснабжение, учебный процесс продолжается в штатном режиме,- сообщили в администрации Симферополя.

Бригады МБУ «Город» продолжают в оперативном режиме ликвидировать последствия непогоды. В работе задействовано порядка 240 сотрудников МБУ «Город» и 19 единиц специализированной техники. Всего в Симферополе, как сообщается, повалено 40 деревьев.

Из-за урагана без света в Крыму остались 40 тысяч человек.

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