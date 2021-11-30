В Крыму за трехстворчатый грецкий орех просят 1 миллион рублей

Трехстворчатый орех. Фото: avito.ru

Чего только жители Крымского полуострова не предлагают пользователям интернет-сервис «Авито». Здесь даже можно разжиться черепом «инопланетянина» и купить старинное зеркало из Ливадийского дворца.

Любители мистики могут стать хозяевами талисмана, который сделает их счастливыми. Именно под таким соусом преподносятся плоды грецкого ореха, который имею врожденную аномалию – не две створки, как обычно, а три.

На сайте несколько предложений по теме «трехстворчатый грецкий орех, талисман удачи и благополучия». Товар одинаковый, но цены разные: 120 тысяч, 300 тысяч и даже 1 миллион рублей!

А вот обыкновенные орехи здесь же продают по 150-200 рублей за килограмм, а это примерно около 80 штук.

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