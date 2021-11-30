В Ялте 18-летний парень создал интернет-магазин для торговли наркотиками

Преступник создал свой интернет-магазин для продажи запрещенных веществ. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, и ликвидировали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Установлено, что молодой человек находил составляющие для изготовления наркотических средств в интернете, после чего реализовывал готовый товар через свой интернет-магазин, делая «закладки» по Крыму и за его пределами. Клиентов парень тоже искал по сети.

- Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства злоумышленника, в ходе которого изъяли более 15 банковских карт, ноутбук и 4 мобильных телефона, на которых содержится информация, подтверждающая вину подозреваемого, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный производство, сбыт наркотических средств, совершенное в значительном размере). Подозреваемый в настоящий момент находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ялте задержан «закладчик» с крупной партией наркотиков. Парень может лишиться свободы на 12 лет.

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