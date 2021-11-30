Центр гуманитарной помощи начнет действовать при одном из храмов Симферополя

Отец Дионисий является инициатором создания первого детского хосписа в Крыму Фото: Архив "КП"

Центр гуманитарной помощи начнет действовать Свято-Екатерининском храме Симферополя. Об этом КП-Крым сообщил настоятель храма, иерей отец Дионисий.

- При Свято-Екатерининском храме Симферополя планируется создание центра гуманитарной помощи, где людям будут бесплатно давать одежду, средства гигиены, продукты, - пояснил он. - Когда мы запустимся мы объявим на своих страницах о старте такого проекта и люди, которые хотят помочь, смогут принять участие в работе центра.

Обеспечение нуждающихся планируется на благотворительной основе. В храме будет пункт приема одежды, продуктовых товаров, предметов быта и гигиены. Работники центра намерены отслеживать попытки перепродажи полученных на благотворительной основе вещей и продуктов.

Свято-Екатерининский храм находится по адресу: город Симферополь, улица 60 лет Октября, 16.

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