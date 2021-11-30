В Ялте сильный ветер разрушил новогоднюю фотозону

В Ялте шторм повалил новогоднюю фотозону. Фото: КИА

Штормовой ветер на набережной Ялты перевернул недавно установленную новогоднюю фотозону.

Как пишет КИА, городские службы курортной столицы республики вечером 29 ноября не только распиливали поваленные деревья, следили за бесперебойным электроснабжением города, но и пытались спасти праздничные инсталляции.

- Ветер очень сильный. Тем не менее, свет в городе есть абсолютно везде. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Мы на работе, вместе справимся, - сказала Янина Павленко.

Тем не менее, по состоянию на 08.00 утра 30 ноября от электроэнергии в Ялте было отключено 16 абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, в Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Последствия непогоды дали о себе знать: сильный ветер валил деревья, несколько человек оказались на больничных койках, также произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях, что привело к массовым отключениям электроэнергии на полуострове.

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