Больше тысячи туристов оштрафованы за прогулки без пропуска по заповедникам Крыма

Пропуск оформляется на одного человека и на конкретную дату Фото: Анна КИРИЕНКО

Больше тысячи штрафов выписали инспекторы ФГБУ «Заповедный Крым» за посещение заповедных территорий без оформления пропуска. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе учреждения.

- В 2020 году было зафиксировано 527 административных нарушений, вдвое больше их насчитывается за 10 месяцев этого года — 1034, - отметили в пресс-службе. - Но патрулирование территории с целью выявления нарушений - это не основной вид деятельности инспекторов. Они, в первую очередь, предупредительный, а не карательный орган, поэтому много сил уделяется тому, чтобы предотвратить нарушение, а именно - дать посетителю возможность оформить пропуск на месте.

Напомним, для посещения Опукского, Казантипского и Ялтинского горно-лесного природных заповедников необходимо оформить пропуск на сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Одноразовое посещение в конкретную дату обойдется в 150 рублей. Для жителей Крыма и Севастополя с подтверждением регистрации пропуск оформляется бесплатно. Штраф за самовольное посещение составляет 3 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50