Шторм в Ялте. Фото: Янина Павленко

Во время шторма в Ялте затонула парусно-моторная яхта «Славия». Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. По ее информации, на борту судна топлива нет, никто не пострадал. Всего, по данным Павленко, от стихии пострадало шесть судов.

- Судно «Кронштадт» - на якорях прибило к пирсу, помят пандус кормы. Судно «Форос -1» - теплоход, получило пробоины в носовой и кормовой частях выше ватерлинии, судно на ходу, подтопление исключено, экипаж 3 человека. «Ливадия» - теплоход: пробиты борта, на ходу, на якорях прибило к пирсу. «Санта Барбара», теплоход. На якорях прибило к пирсу, 3 человека на борту. Теплоход «Крым» - вдавлена корма, серьезных повреждений нет, на якорях прибило к пирсу. Парусно-моторная яхта «Славия» - затонула, на борту топлива нет, пострадавших нет, - сообщила Павленко.

При этом в городе от стихии пострадали три человека. В результате падения деревьев травмированы и госпитализированы девочка 16 лет, мужчина и женщина 67 лет. Всего пострадали 6 человек.

Также пострадали 10 автомобилей.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 148 человек и 54 единицы техники.

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