Два вольера в зооуголке Детского парка Симферополя пострадали из-за непогоды

Поваленные деревья повредили два вольера в зооуголке Симферополя. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы

Из-за ураганного ветра, который вчера, 29 ноября, обрушился на Крымский полуостров, произошло массовое падение деревьев на территории парков и скверов Симферополя. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МБУК Парки столицы.

Обитатели зооуголка не пострадали. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы

В парке имени Гагарина пострадали около 11 деревьев. Сейчас в устранении последствий принимают участие специалисты МБУ «Парки столицы» и подрядных организаций.

- Разрушительные последствия зафиксированы и в Детском парке города. Рухнули два дерева, одно из которых повредило два вольера в зооуголке. Там уже работают специалисты, - пояснили в администрации.

Уточняется, что обитатели симферопольского зооуголка не пострадали. Кроме того, в сквере имени В.С. Высоцкого рухнуло одно дерево, которое нанесло ущерб защитному ограждению. Еще один ствол упал в парке имени Шевченко, разрушительных последствий там нет, однако ветер поламал много веток.

Рабочие устраняют последствия непогоды. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы

Напомним, в Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Последствия непогоды дали о себе знать: сильный ветер валил деревья, несколько человек оказались на больничных койках, также произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях, что привело к массовым отключениям электроэнергии на полуострове.

Массивные стволы не выдержали напора стихии. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы

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