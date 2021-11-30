Два вольера в зооуголке Детского парка Симферополя пострадали из-за непогоды

Поваленные деревья повредили два вольера в зооуголке Симферополя. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
Из-за ураганного ветра, который вчера, 29 ноября, обрушился на Крымский полуостров, произошло массовое падение деревьев на территории парков и скверов Симферополя. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МБУК Парки столицы.
Обитатели зооуголка не пострадали. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
В парке имени Гагарина пострадали около 11 деревьев. Сейчас в устранении последствий принимают участие специалисты МБУ «Парки столицы» и подрядных организаций.
- Разрушительные последствия зафиксированы и в Детском парке города. Рухнули два дерева, одно из которых повредило два вольера в зооуголке. Там уже работают специалисты, - пояснили в администрации.
Уточняется, что обитатели симферопольского зооуголка не пострадали. Кроме того, в сквере имени В.С. Высоцкого рухнуло одно дерево, которое нанесло ущерб защитному ограждению. Еще один ствол упал в парке имени Шевченко, разрушительных последствий там нет, однако ветер поламал много веток.
Рабочие устраняют последствия непогоды. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
Напомним, в Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Последствия непогоды дали о себе знать: сильный ветер валил деревья, несколько человек оказались на больничных койках, также произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях, что привело к массовым отключениям электроэнергии на полуострове.
Массивные стволы не выдержали напора стихии. Фото: Пресс-служба МБУК Парки столицы
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