В Крыму 1 декабря ожидаются дожди со снегом и сильным ветром - МЧС

ГУ МЧС предупредило о дождях со снегом и ветре до 35 м/с в Крыму 1 декабря Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На Крымском полуострове 1 декабря ожидаются дожди, переходящие в снег, в горах ветер до 35 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

- В связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм); в горах отложение мокрого снега, гололедица; ветер северо-западный м/с, порывы 25-30 м/с, в горах 35 м/с, - говорится в сообщении.

Жителям и гостям полуострова рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Напомним, стихия ударила по Крымскому полуострову вечером 29 ноября: сильный ветер валил деревья, несколько человек оказались на больничных койках, также произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях, что привело к массовым отключениям электроэнергии на полуострове.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50