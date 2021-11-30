Более 4 тысяч абонентов в Крыму остаются без света из-за непогоды

Более 4 тысяч абонентов в трех муниципалитетах в Крыму остаются без света Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Более 4 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Крыма остаются без света из-за ураганного ветра, сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».

Уточняется, что для ликвидации последствий непогоды задействованы 104 аварийные бригады (около 270 человек и более сотни единиц техники).

- По состоянию на 12.00 30 ноября остаются обесточенными 20 линий 10 кВ, из них 18 линий отключены частично. Отключенными остаются 227 трансформаторных подстанций, питающих около 4 100 абонентов в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах, – говорится в сообщении.

Напомним, стихия ударила по Крымскому полуострову вечером 29 ноября. К вечеру того же дня из-за урагана без света в Крыму остались 40 тысяч человек. Энергетики до сих пор устраняют последствия стихии.

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