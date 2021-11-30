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Общество30 ноября 2021 11:22

В Симферополе 3 декабря перекроют улицу Павленко

Ограничения вступят в силу с 07.00 утра
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе временно перекроют улицу Павленко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе временно перекроют улицу Павленко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в пятницу, 3 декабря, для автомобилистов перекроют улицу Павленко, сообщили в пресс-службе местной администрации.

С 07.00 до 11.00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата движение транспорта будет ограниченно на участке от Т-образного перекрестка с улицей Александра Невского в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

Напомним, в Симферополе с 06.00 часов 27 ноября до 22.00 часов 1 декабря перекрыто движение для автомобилистов на улице Залесская. Ограничения относятся к работе общественного транспорта. Уточняется, что недоступен для проезда участок от улицы Севастопольская до улицы 60 лет Октября в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

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