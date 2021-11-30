Перевод Ялтинского заповедника в нацпарк вызвано текущим положением территории

Статус заповедника мешает развитию туризма. Фото: "Заповедный Крым"

Понижение статуса Ялтинского горно-лесного заповедника до национального парка вызвано текущим положением территории. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

- Отдел науки, совместно с компетентными представителями научного сообщества, проводит комплексное исследование территории Ялтинского горно-лесного заповедника для перевода его в статус национального парка, - отметили в пресс-службе. - Результатом исследования станет научное обоснование, которое далее пройдет следующие уровни рассмотрения: научно-технический совет, экспертное слушание в Минприроды РФ, общественные слушания.

В ФГБУ «Заповедный Крым» считают, что изменение статуса на национальный парк решит многие проблемы на данной особо охраняемой природной территории с возможностью обустройства туристической инфраструктуры.

Напомним, администрация ФГБУ «Заповедный Крым» ведет работу по смене статуса Ялтинского горно-лесного природного заповедника на национальный парк. Опрошенный КП-Крым ученые уверяют, что к научному обоснованию перевода их не привлекают.

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