В Крыму более 12 тысяч человек имеют ВИЧ-положительный статус

Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус Фото: "КП" Архив

По состоянию на 31 октября 2021 года в Крыму зарегистрировано 12 тысяч 458 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 11 тысяч 236 человек (92%) состоят на диспансерном учете, 8 тысяч 769 человек (более 78%) получают антиретровирусную терапию. Об этом сообщила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ инфекций Минздрава РК Татьяна Богатырева.

По ее словам, 34% состоящих на учете с ВИЧ - люди в возрасте 40-49 лет, 33% - 30-39 лет и 14,4% - 50-59 лет. Количество крымчан с ВИЧ в возрасте до 30 лет значительно меньше. Из общего числа стоящих на диспансерном учете 62,4% - мужчины, 37,6% - женщины.

- С 2014 года увеличились темпы первичного скрининга. Если раньше обследовалось 7-8% населения, то сейчас эта цифра превышает 25% от всего населения Республики Крым. Соответственно, чем больше населения обследуется, тем больше выявляем. По сравнению с 2014 годом у нас очень выросла цифра охваченных антиретровирусной терапией, и это положительная динамика, так как мы предотвращаем новые заражения, - отметила Татьяна Богатырева.

Она также уточнила, что благодаря своевременно начатой терапии, 98% детей от ВИЧ-инфицированных женщин в Крыму рождаются здоровыми.

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