Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 1 декабря 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электрической энергии. Причина временных перебоев подачи тока – ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Рубцова, 40-44а (чет), 35-45 (нечет)

ул. Федотова, 28-52 (чет), 17, 21

ул. Смирнова, 14-18 (чет), 17, 19

ул. Терлецкого, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. 51-й Армии, 54, 58, 58а, 58б

ул. Бородина, 6, 27-41 (нечет)

ул. Острякова, 28-44 (чет), 25-41 (нечет)

ул. Скалистая, 47-78

ул. Симеизская, 1, 24-38(чет)

пр. Скалистый, 40-68 (чет), 39-63 (нечет)

ул. Глинки, 30-58 (чет), 23-49 (нечет)

ул. 51 Армии, 42-54

ул. Федько, 55, 26-30 (чет)

ул. Бетховена, 36-40 (чет), 45-49 (нечет)

ул. Снайперов, 24-38 (чет), 17-49 (нечет)

ул. Федотова, 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет)

ул. Буденного, 46-54 (чет), 53-61 (нечет)

ул. Суходольная, 80-100 (чет)

ул. С. Лазо, 3

ул. Фурманова, 62-86 (чет), 67-91 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова, 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная, 17, 20-26(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр. Победы 27,31,37-39(нечет),43-53(нечет),53-а

с. Фронтовое: ул. Механизаторов 2-8(чет), 1-9(нечет); ул. Солнечная 2-8(чет),1-7(нечет); ул. 345 дивизии 36,44, 37

с. Пироговка: пер. Горина 7-15(нечет); туп. Озерный ; ул. Пальметная 2-36(чет),11-в, 1-15(нечет),39; ул. Угловая 6, 3-5(нечет); ул. Урожайная 2-а,2-б,22-а,2-24(чет),28-32(чет),1-25 (нечет),29,37; ул. Рабочая 2-20(чет), 1-а,1-21(нечет), ул. Озерная 2-12(чет); ул. Пирогова 5-17(нечет),39; пер. Сельский 2, 1-3(нечет); ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12(чет); ул. Льва Толстого 2-24(чет),170, 1-15(нечет), ЗАО «Южное горно-строительное управление»

с. Верхнесадовое: АЗС ООО «КРЫМ-ОЙЛ», ул. 43-й км Симферопольского шоссе

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50