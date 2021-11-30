Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 1 декабря 2021

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
1 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электрической энергии. Причина временных перебоев подачи тока – ремонтные работы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Рубцова, 40-44а (чет), 35-45 (нечет)
ул. Федотова, 28-52 (чет), 17, 21
ул. Смирнова, 14-18 (чет), 17, 19
ул. Терлецкого, 2-12 (чет), 1-15 (нечет)
ул. 51-й Армии, 54, 58, 58а, 58б
ул. Бородина, 6, 27-41 (нечет)
ул. Острякова, 28-44 (чет), 25-41 (нечет)
ул. Скалистая, 47-78
ул. Симеизская, 1, 24-38(чет)
пр. Скалистый, 40-68 (чет), 39-63 (нечет)
ул. Глинки, 30-58 (чет), 23-49 (нечет)
ул. 51 Армии, 42-54
ул. Федько, 55, 26-30 (чет)
ул. Бетховена, 36-40 (чет), 45-49 (нечет)
ул. Снайперов, 24-38 (чет), 17-49 (нечет)
ул. Федотова, 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет)
ул. Буденного, 46-54 (чет), 53-61 (нечет)
ул. Суходольная, 80-100 (чет)
ул. С. Лазо, 3
ул. Фурманова, 62-86 (чет), 67-91 (нечет)
ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)
ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Хабаровская, 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет)
ул. Ларионова, 65-101 (нечет)
ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)
ул. Ракетная, 17, 20-26(чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пр. Победы 27,31,37-39(нечет),43-53(нечет),53-а
с. Фронтовое: ул. Механизаторов 2-8(чет), 1-9(нечет); ул. Солнечная 2-8(чет),1-7(нечет); ул. 345 дивизии 36,44, 37
с. Пироговка: пер. Горина 7-15(нечет); туп. Озерный ; ул. Пальметная 2-36(чет),11-в, 1-15(нечет),39; ул. Угловая 6, 3-5(нечет); ул. Урожайная 2-а,2-б,22-а,2-24(чет),28-32(чет),1-25 (нечет),29,37; ул. Рабочая 2-20(чет), 1-а,1-21(нечет), ул. Озерная 2-12(чет); ул. Пирогова 5-17(нечет),39; пер. Сельский 2, 1-3(нечет); ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12(чет); ул. Льва Толстого 2-24(чет),170, 1-15(нечет), ЗАО «Южное горно-строительное управление»
с. Верхнесадовое: АЗС ООО «КРЫМ-ОЙЛ», ул. 43-й км Симферопольского шоссе
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50