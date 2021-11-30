Mriya Resort & SPA признан лучшим в России отелем для делового туризма по версии World Mice Awards

Фото: mriya-resort.com

Международная премия достижений в сфере делового туризма World Mice Awards 28 ноября объявила победителей. Курортный комплекс Mriya Resort & SPA победил в номинации «Лучший MICE-отель России 2021».

Mriya Resort & SPA обладает всеми возможностями для организации и проведения самых ярких мероприятий, официальных приемов, международных саммитов и конференций, свадеб и банкетов, пресс-конференций и запоминающихся презентаций.

Фото: mriya-resort.com

На его территории располагается самый большой зал-трансформер в Крыму площадью 1152 квадратных метров, который вмешает более 1 000 человек.

Фото: mriya-resort.com

Также есть четыре переговорные комнаты вместимостью от 10 до 20 мест. В каждом из конференц-залов, оснащенных современными технологиями, можно проводить мероприятия любой сложности. Кроме того, Mriya Resort & SPA предоставляет полный спектр услуг по организации мероприятий от кейтеринга, технического оснащения до организации трансферов и экскурсий.

Фото: mriya-resort.com

На территории курортного комплекса каждый год проводится множество мероприятий, в том числе Ялтинский международный экономический форум. Курорт уже был отмечен в сфере делового туризма. В 2019 году Mriya Resort & SPA стал ведущим европейским комплексом для проведения мероприятий по версии World Travel Awards.

Фото: mriya-resort.com

Справка:

World Mice Awards была учреждена в 2020 году и является частью одной из самых престижных премий в сфере туризма World Travel Awards. Премия служит для признания и поощрения достижений в области MICE-туризма.

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