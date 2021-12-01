Погода на 1 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: южный циклон принес снег с дождем

В горах ожидается мокрый снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Южный циклон принес с собой дожди, переходящие в снег; в горах отложение мокрого снега, гололедица. - В Симферополе облачно с прояснениями. Днем мокрый снег, западный ветер до 17 м/с. Температура воздуха ночью около 0°; днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Временами дождь. Западный ветер 15-20 м/с, в дневное время столбик термометра поднимется до +8…+10°.

В Ялте, как считают синоптики gismeteo, воздух прогреется до +5…+8°, юго-западный ветер разгонится до 20м/с. Пасмурно, снег с дождь.

В Евпатории всего лишь до +5…+9°, скорость северо-восточного ветра 9-15м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Феодосии тепло +3…+9°, западный ветер разгонится до 3-21 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Керчи тепло +3…+10°, западный ветер 8-21 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Джанкое на термометре всего 0…+8°, скорость восточного ветра 5-11 м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Черноморском тепло +5…+8°, западный ветер 9-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +12…14°.

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